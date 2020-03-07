Олександрія – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олександрія в рамках 22-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Центральний матч туру тішить не тільки вивіскою, а й турнірною ситуацією команд. Він буде дуже важливим для Олександрії, яка продовжує вести боротьбу за бронзові медалі – до Зорі вже шість залікових балів, але попереду поділ на шістки та прямі поєдинки. Крім того, вже сьогодні Десна може відібрати очки у луганців, тож для підопічних Володимира Шарана випав шанс серйозно покращити шанси на медалі. Чернігівців так і зовсім можна обійти.

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Щоправда, для цього потрібно перемагати Динамо, а в Україні якось не прийнято говорити про турнірне становище та очки у матчах з грандами. Це просто свято, а все інше – то, як говорив класик, таке. Втім, у поєдинках проти киян ця теза поступово втрачає актуальність, адже та ж Олександрія постійно створювала їм купу проблем, а півтора роки тому взагалі виграла у "біло-синіх". Цій команді до снаги залишити динамівців з бубликом замість очок.

Статистика протистояння

Всього: 22 матчі, 2 перемоги Олександрії, 4 нічиї, 16 перемог Динамо, різниця м’ячів 11-53.

У Прем’єр-лізі: 19 матчів (+1, =3, -15, 7-49)

У поточному сезоні й навіть у цьому році підопічні Михайличенка не вражають. Динамо восени зазнало домашніх поразок від Десни та Зорі, а після зимової паузи ледь не розписало нічию з Ворсклою. В наступному турі киян виніс Супряга (3:1), а подальша перемога над Колосом могла завершитись бодай з одним голом ковалівців – Кожушко двічі вилітав сам на сам, коли його команда грала в меншості. Перший тайм при цьому взагалі був слабеньким. Словом, Динамо відверто лихоманило.

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Втім, Олександрія в новому році також далека від ідеалу – "жовто-чорні" зазнали поразки від Колоса й у більшості втратили перемогу наді Львовом, розгнівавши Шарана. У Динамо клас набагато вищий, а тут ще й Миколенко з Буяльським повернулися після дискваліфікацій (хоча тепер вже Циганков не потрапив у заявку). "Біло-сині" залишаються фаворитами за замовчуванням, тож за правильного підходу позитивний результат від них не втече.

Попередній матч: 20.10.2019, 11-й тур чемпіонату України-2019/2020.

Динамо – Олександрія – 1:0

Гол: Миколенко, 32.

Кадрова ситуація

Травмовані або під питанням: Ковалець, Шастал – Бурда, де Пена

Дискваліфіковані: –

Відсутні з інших причин: Вантух (умови оренди) – Циганков (поза заявкою)

Найрезультативніші матчі – 6 голів



23.07.2016. 1-й тур чемпіонату України-2016/2017

Динамо – Олександрія – 5:1



07.05.2017. 28-й тур чемпіонату України-2016/2017

Динамо – Олександрія – 6:0

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Динамо

Олександрія: Білик – Мірошніченко, Бабогло, Дубра, Стецьков – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Мишенко, Третьяков – Сітало

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук – Дуелунд, Шепелєв, Буяльський, Вербіч – Соль

"Родзинки"

– Олександрія найбільшої поразки в УПЛ зазнала саме від Динамо – 0:6 (07.05.2017 р.)

– Динамо в матчах з Олександрією зберігає свої ворота "сухими" впродовж 262-х хвилин.

– Володимир Шаран біля керма різних клубів може відсвяткувати 60-ту перемогу в Чемпіонатах.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Всі букмекери називають Динамо безумовним фаворитом, однак просто киянам на КСК Ніка не буде. Олександрія поступово набирала хід, на вихідних розгромивши Карпати, та й загалом на матч проти гранда буде шалена мотивація. "Жовто-чорні" ніколи не вирізнялися якоюсь панікою в поєдинках з лідерами, впевнено прибиваючи і Шахтар, і Динамо у минулому сезоні. Тим паче, нинішнє Динамо доволі вразиле під пресингом, що показали матчі з СК Дніпро-1 та Ворсклою.

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Втім, за киян грають два дуже важливих фактори: страшні проблеми суперника з обороною та загальна перевага в класі – той же Вербіч забивав Ворсклі в падінні через себе, а Буяльський в тій же зустрічі оформив справжній шедевр. Перший тайм з Колосом також виявив вміння "біло-синіх" витискати гол з єдиного моменту, а в плані фізичних кондицій Динамо завжди було найкращим в Україні. Зрештою, підопічним Михайличенка сьогодні просто не можна втрачати очки.

Сума цих факторів повинна переважити чесноти Олександрії, потішивши київських фанів виїзною перемогою. Втім, будь-який позитивний для "жовто-чорних" результат не стане несподіванкою.

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