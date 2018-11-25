Хацкевич прокомментировал эпизод с Бойко и поражение в матче Александрия – Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич ответил на вопросы по игре вратаря киевлян Дениса Бойко в матче против Александрии.

"Бойко? Все мы ошибаемся. Я, ошибаюсь, футболисты. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Не надо переходить на персоналии. Есть доверие.

Александрия обыграла Динамо впервые в истории УПЛ и подвинула киевлян на 3-е место

Хорошая динамичная игра была с атаками, где-то даже без середины поля. Нам не хватило свежести после матчей сборных, много было технического брака. Особенно во втором тайме в моментах, где не должны ошибаться. На одну ошибку мы сделали больше, и Александрия победила.

Были хорошие выходы через фланги, но не хватало последнего паса. Усилить атаку могли только Русиным", – рассказал Хацкевич на послематчевой пресс-конференции.

Александрия – Динамо – 2:1 – видео голов и обзор матча