Украинская Премьер-лига и Setanta Sports высказались относительно технических неполадок, которые возникли во время матча 18-го тура УПЛ между Александрией и Шахтером.

"К сожалению, на этот раз не получилось оперативно исправить все технические неполадки и предоставить зрителям Setanta Sports возможность посмотреть матч любимых команд. Мы приносим свои искренние извинения перед болельщиками за неудобства и испорченный футбольный день.

УПЛ будет недоступна на MEGOGO – известно, где можно посмотреть матчи чемпионата

UPL TV находится в начале своего пути и, к сожалению, никто не застрахован от технических сбоев. Мы приложим все усилия, чтобы подобные ситуации не повторялись и зрители могли получать бесперебойный доступ к просмотру матчей на всех заявленных платформах", – говорится в заявлении на официальном сайте УПЛ.

Setanta Sports также выступила с заявлением из-за перебоев в трансляции. "К сожалению, из-за технических проблем с сигналом мы не смогли полностью показать поединок 18-го тура УПЛ Александрия – Шахтер. Компания Setanta Sports вместе с командой УПЛ ТВ прилагает максимум усилий, чтобы урегулировать все вопросы с трансляцией и в дальнейшем избегать подобных ситуаций. Полную версию матча вы сможете посмотреть в записи на нашей платформе. Еще раз приносим извинения за неудобства".

Ротань круто закрыл Шахтер – Александрия отобрала очки у беззубых "горняков", Зубков получил травму