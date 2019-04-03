Шахтер в тяжелом матче победил Александрию: классная 30-минутка подопечных Шарана, супершанс Цурикова и дефицит Марлоса

Александрия дома минимально проиграла Шахтеру в центральном матче 23-го тура УПЛ. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Шахтер на выезде оказался сильнее Александрии в стартовом матче второго этапа УПЛ. Наставник "горняков" Паулу Фонсека решил оставить в запасе Марлоса и выпустил с первых минут Веллингтона Нема.

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Поединок активнее начали гости, сразу убрали мяч к своим ногам. На 10-й минуте встречи возник первый полумомент у Шахтера: Коваленко заработал штрафной удар у ворот Александрии, однако защитники хозяев ликвидировали угрозу после подачи Алана Патрика.

Уже через 2 минуты "горняки" смогли заработать пенальти: Тайсон удачно отдал на Нема, который ворвался во владения Панькива и упал после борьбы с Цуриковым. Рефери без колебаний указал на одиннадцатиметровую отметку и наказал защитника александрийцев желтой. Мораес эффектным ударом с пенальти выиграл дуэль у голкипера – 1:0. Достаточно противоречивое пенальти от Шурмана.

Александрия ответила опасным угловым через несколько минут, однако мяч с головы Ситало, который был готов забивать, снял Кривцов. Подопечные Шарана не собирались останавливаться и продолжали атаковать, по большей части обострение у ворот Пятова возникало после розыгрыша стандартов. На экваторе первого тайма Гречишкин упустил замечательный момент с штрафного, когда с 25-метров пробил выше, через несколько минут Цуриков мощным ударом проверил на прочность перекладину ворот Шахтера после сольного прохода флангом.

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Первый тайм получился довольно грубым. Сначала локтем в лицо получил Мораес в борьбе, потом уже Коваленко и сам Мораес получили предупреждения.

На 34-й минуте шанс имел Полярус, который принял мяч в штрафной после классной диагонали, однако Болбат классно оттер соперника, не позволив форварду добраться мяча. Под занавес тайма Шахтер мог удваивать свое преимущество: Исмаили прорвался по флангу и мягко навесил на ногу Болбата, который смог пробить, но мяч после отскока от газона полетел выше ворот.

В итоге первая 45-минутка завершилась победой "горняков" со счетом 1:0, однако после пропущенного гола Александрия не сложила оружие, начала создавать моменты и наиграла на гол.

После перерыва подопечным Фонсеки удалось погасить атакующий пыл Александрии. Дончане начали контролировать ход игры, хозяева пытались поймать чемпионов Украины на ошибке и выбежать в быструю контратаку. На 60-й минуте Шурман показал желтую карточку за игру прямой ногой Степаненко против соперника.

В середине второго тайма случился спорный эпизод: во время борьбы Исмаили и Ковальца в штрафной Шахтера бразилец ударил соперника локтем и тот рухнул на газон, однако рефери встречи решил не назначать пенальти в ворота Пятова, хотя основания на такое решение были.

Чувствовалось, что Шахтеру очень не хватает Марлоса, которого Фонсека решил оставить на скамейке запасных. Дончанам не хватало креативности в атаке, игрока, который смог бы отдать "последнюю передачу".

На 78-й минуте встречи Шаран сделал замену и выпустил свежего форварда. Очевидно, наставник Александрии был настроен отыграться в матче и добыть хотя бы одно очко. Его визави Паулу Фонсека сделал первую замену лишь на 80-й минуте: на поле появился не Марлос, а Дентиньо, который заменил Нема.

Шахтер контролировал игру и спокойно доигрывал отчетный поединок. Александрия пыталась восстановить паритет во встрече, однако подопечным Шарана не хватило индивидуального мастерства. Последний шанс у хозяев был на 89-й минуте: когда после подачи Гречишкина с углового прекрасный шанс имел Бабогло, но пробил выше ворот.

Поединок завершился победой Шахтера со счетом 1:0 в стартовом матче второго круга УПЛ. Очень тяжелая победа для "горняков" и крайне эмоциональный поединок, о чем свидетельствуют 9 желтых карточек на две команды. После этой победы дончане с 60-ю очками лидируют, Александрия имеет в активе 41 пункт и занимает третье место в чемпионате Украины.

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