Александрия – Шахтер: Шаран отказался комментировать эпизод с пенальти в ворота своей команды

Главный тренер александрийцев Владимир Шаран поделился впечатлениями от матча 23-го тура УПЛ против Шахтера

"Эмоции только положительные, имею в виду по игре, потому что мы прекрасно понимаем возможности наших игроков. Очень тщательно готовились к этому поединку, сегодня все видели, что мы не заслуживали поражения. Играли агрессивно, практически ничего не давали сделать Шахтеру, это действительно так, но контратаки, конечно, у них скоростные. Не хочу и не буду комментировать одиннадцатиметровый, пусть эксперты разбираются и говорят, но это уже история.

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Ничего не поменялось (после пропущенного гола), потому что мы так планировали играть с первых минут: встречать в средней зоне, активно играть. Немного изменили свою тактику: наши крайние полузащитники более агрессивно встречали центральных, это все было наигранно, и действительно игроки Шахтера ошибались. Но, к сожалению, те моменты, которые мы имели, их было немного, хотя они были и могли сравнять счет.

Все видели (эпизод с пенальти), пусть это решение принимает арбитр, мое дело – тренировать. Доволен отношением команды, ребята все в отчаянии, можно услышать, что происходит в раздевалке Шахтера, там тоже непонятно. Понимаем, что каждый поединок – очень важен, если мы хотим достичь своей цели. Не смотрим на Шахтер или Динамо или других команд, будем стараться играть для того, чтобы отработать и достичь своей цели.

Диалог с Тайсоном? Ковалец увидел, что Мораес лежит в штрафной. Мы не продолжили атаковать, хотя могли бы это сделать. Но у нас воспитанные ребята, и я тоже поддержал их, после чего они выбили мяч. Почему Тайсон сразу же не отдал нам – не понятно, потом он подбежал и извинился", – передает слова Шарана Sport Arena.

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