Александрия – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Александрия в родных стенах минимально проиграла Шахтеру в 23-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Шахтер.

"Горняки" начали активнее и забили уже на 12-й минуте Тайсон передачей нашел Нету, который ворвался во владения Пятова и упал после сомнительного контракта с Цуриковым. Шурман без раздумий назначил пенальти, который реализовал Мораес.

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Хозяева могли отыграться еще в первом тайме, однако Цуриков попал в каркас ворот Пятова. Гол Мораес в итоге оказался единственным в отчетной встрече.

После этой победы дончане с 60-ю очками лидируют, Александрия имеет в активе 41 пункт и занимает третье место в чемпионате Украины.

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