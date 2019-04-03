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Александрия – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

20:19 196 Читати українською
Александрия – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча
Александрия – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Александрия в родных стенах минимально проиграла Шахтеру в 23-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Александрия – Шахтер.

 
Жуниор Мораес 12’

"Горняки" начали активнее и забили уже на 12-й минуте Тайсон передачей нашел Нету, который ворвался во владения Пятова и упал после сомнительного контракта с Цуриковым. Шурман без раздумий назначил пенальти, который реализовал Мораес.

Александрия – Шахтер: Шаран отказался комментировать эпизод с пенальти в ворота своей команды

Хозяева могли отыграться еще в первом тайме, однако Цуриков попал в каркас ворот Пятова. Гол Мораес в итоге оказался единственным в отчетной встрече.

После этой победы дончане с 60-ю очками лидируют, Александрия имеет в активе 41 пункт и занимает третье место в чемпионате Украины.

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