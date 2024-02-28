Грабеж сезона в УПЛ, шоу на 300 миллионов – Динамо всех обмануло, новое лицо лидера и ужасный Шахтер
"Футбол 24" осмотрел матчи украинской премьер-лиги после возобновления сезона, в которых гранды отечественного футбола показали себя в диаметрально разном свете.
Динамо в ярком стиле победило Металлист 1925 – не помешал результативный перфоманс Дениса Гармаша в составе харьковчан. Кривбасс разбил ЛНЗ, подтвердив свои амбиции на чемпионство, а вот СК Днепр-1 и Полесье потеряли очки в матчах с Минаем и Рухом соответственно.
А главный скандал тура произошел в матче между Александрией и Шахтером. Поединок завершился со счетом 0:0, а представитель Александрии, Иван Калюжный, за свой перфоманс даже претендовал на звание "игрока тура". Однако, оказалось, что он не был заявлен на сезон, а затем Александрии грозит техническое поражение. Подробнее об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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