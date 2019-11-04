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Александрия – Сент-Этьен: УЕФА назвал арбитров на матч Лиги Европы

20:51 11 Читати українською
Александрия – Сент-Этьен: УЕФА назвал арбитров на матч Лиги Европы
Жоау Пинейру / Сайт УЕФА

Комитет арбитров УЕФА определился с судейскими назначениями на матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

 

Поединок между Александрией и Сент-Этьеном будет обслуживать португалец Жоау Пинейру, информирует официальный сайт УЕФА.

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Линейными ассистентами 31-летнего арбитра будут работать Бруну Родригеш и Альваро Мескита, резервный судья – Мануэль де Соуза, который также представляет Португалию.

Напомним, что матч Александрия – Сент-Этьен состоится в четверг, 7 ноября, на Арене Львов. Старт в 22:00 по киевскому времени. После трех туров у команды Владимира Шарана и французов одинаковое количество очков – по два.

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Арбитры Александрия - Сент-Этьен Александрия Александрия Лига Европы УЕФА
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