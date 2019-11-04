Олександрія – Сент-Етьєн: УЄФА назвав арбітрів на матч Ліги Європи

Комітет арбітрів УЄФА визначився із суддівськими призначеннями на матчі 4-го туру групового етапу Ліги Європи.
Поєдинок між Олександрією і Сент-Етьєном буде обслуговувати португалець Жоау Пінейру, інформує офіційний сайт УЄФА.
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Лінійними асистентами 31-річного арбітра працюватимуть Бруну Родрігеш та Альваро Мескіта, резервний суддя – Мануель де Соуза, який також представляє Португалію.
Нагадаємо, що матч Олександрія – Сент-Етьєн відбудеться у четвер, 7 листопада, на Арені Львів. Старт о 22:00 за київським часом. Після трьох турів у команди Володимира Шарана і французів однакова кількість очок – по два.
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