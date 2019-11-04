"У меншості грало не Динамо, а Львів": чому Сидорчук покарав самого себе, а Шахтар не пробачає помилок

"Футбол 24" обговорює 13 тур УПЛ із Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря та збірної України, наставником рівненського Вереса.

– Динамо навіть у меншості розгромило Львів. Чи дивує вас, що гості, отримавши чисельну перевагу, нічого не показали в атаці?

– Нічого дивного тут немає, зважаючи на гру, яку останнім часом демонструє Львів. І все ж я думав, що після вилучення, у перерві, будуть внесені певні корективи, які дозволили б Львову більш агресивно зіграти в атаці. Натомість склалося враження, що не Динамо, а саме львів’яни грали в меншості. Зрештою, це – закономірно.

Динамо – Львів – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Прийшов новий тренер, який вже працював у клубі і мав би знати можливості футболістів. Поки що ніяких інших змін я не бачу. Львів залишається аутсайдером Прем'єр-ліги.

– Необов'язкове вилучення Сидорчука перед надважливим матчем наступного туру із Шахтарем. Як ви прокоментуєте рішення Михайличенка поставити Сергія на не найскладніший поєдинок, а також дії самого капітана, який вже мав "гірчичник" у пасиві?

– Такий досвідчений футболіст, як Сидорчук, повинен був розуміти, що у нього є попередження, і грати акуратніше. Тим паче, на той момент Динамо добилося прийнятного для себе рахунку, а епізод не становив ніякої загрози для оборони команди.

Михайличенко – про перемогу Динамо над Львовом: Червоні картки в такому матчі – велика ложка дьогтю в бочці меду

Певні корективи мав внести Олексій Михайличенко, і, наприклад, замінити Сидорчука. Можливо, він планував це зробити у перерві. Що ж, капітан покарав себе сам, адже Шахтар – Динамо – це матч, у якому хочуть зіграти всі.

– Відмінний поєдинок провів Шапаренко, який розпочинав сезон у "дублі"…

– Якщо він зараз грає, отже – заслуговує на це. Важко сказати, що там відбулося на початку сезону, але бачили коментарі, мовляв, Шапаренко програвав конкуренцію. Якщо тепер виходить у стартовому складі, отже привів себе у хороший ігровий тонус. Вчора ще й гол забив, тож можу впевнено сказати: на сьогодні Шапаренко – серйозна бойова одиниця Динамо.

– Шахтар також не мав проблем, розгромивши Карпати. Головний антигерой матчу – Роман Підківка?

– Звичайно, далеко не найкращий матч у виконанні цього голкіпера. Підківка припустився очевидних помилок, які призвели до пропущених голів. Роман мав шанс повернути собі місце у стартовому складі, де останнім часом виходить Кудрик.

Епічний ляп Підківки і шедевр Тете у відеоогляді матчу Карпати – Шахтар – 0:3

Потрібно було вдало зіграти з Шахтарем і додати приємного головного болю Санжару. Натомість, невдала гра, яка відверто дивує, адже Підківка – це вже досвідчений кіпер. Проти Шахтаря будь-яка помилка одразу карається голом.

– Синхронні перемоги Десни, Зорі та Олександрії. Хто з цих команд зараз перебуває у найкращій формі?

– Важко сказати. Усі три команди – у приблизно однаковій формі. Думаю, боротьба за третє місце точитиметься між ними не на жарт – до останнього туру. Подобається Десна, яка відверто спіймала кураж. Команда вже не чергує перемоги з поразками – з'явилася стабільність, є хороша гра і кадровий підбір. Чернігів заслужив на ту позицію, яку зараз посідає.

Повернення Десни на друге місце в УПЛ у відеоогляді матчу проти Ворскли

Олександрія – збитий, досвідчений колектив. Враховуючи єврокубки, їм буде важкувато. Дай Боже, щоб команді Шарана вистачило фізичних кондицій. Але наразі вони витримують навантаження, є результат.

Олександрія – Маріуполь – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Зоря демонструє симпатичний футбол. Вчора вони навіть не помітили СК Дніпро-1 – дуже впевнено і легко здобули три очки.

– П'ята поспіль поразка "дніпрян". Найбільша проблема Михайленка – захист?

– Мені пригадуються розмови перед початком сезону, коли багато хто вважав, що СК Дніпро-1 боротиметься за путівку в єврокубки. Але головний тренер оцінював ситуацію по-іншому: "Наше завдання у цьому сезоні – не вилетіти".

СК Дніпро-1 – Зоря – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Зараз розуміємо, що він мав рацію. Після двох стартових перемог результату немає. П’ять поразок поспіль, виліт із Кубка України. Зникла впевненість у своїх силах. Багато травмованих. І ми бачимо зовсім інший СК Дніпро-1. Думаю, він продовжить боротьбу у другій шістці.

– Про захист запитую не випадково – у грі із Зорею досвідчений Папа Гуйє справляв враження "випадкового пасажира".

– Є тренувальний процес, досвідчені тренери, які все бачать. Очевидно, альтернативи Папі Гуйє сьогодні немає. Не думаю, що там є сильніші захисники, які не грають. Звичайно, до Папи є запитання. Але, повторюся, бракує кваліфікованого оборонця, щоб його замінити.

– Дивовижне перетворення Олімпіка – з аутсайдера команда Вісенте Гомеса різко підтягнулася під топ-6. Яких сюрпризів нам від них очікувати?

– У цій команді відчувається рука головного тренера. Гравці сприйняли його тренерську концепцію і втілюють її на полі. Змінилася гра, прийшов результат. Зараз буде дуже цікаво подивитися на Олімпік у матчах проти першої п'ятірки. Там ми зрозуміємо, чого варта ця команда.

Сторінка автора у Facebook

Динамо – Львів: Шапаренко надихає феєрію українців, новий бомбардир, кадрова діра на наступний матч з Шахтарем