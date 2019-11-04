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Копенгаген – Динамо: матч Лиги Европы будет обслуживать арбитр, который уже судил игры киевлян

13:33 49 Читати українською
Копенгаген – Динамо: матч Лиги Европы будет обслуживать арбитр, который уже судил игры киевлян
Тамаш Богнар / фото с открытых источников

Комитет арбитров УЕФА опубликовал назначения арбитров на матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

 

На поединке между датским Копенгагеном и киевским Динамо будет работать судейская бригада из Венгрии во главе с 40-летним Тамашем Богнаром. Ассистенты арбитра – Балаж Бузаш, Петер Кобор. Четвертый арбитр – Петер Солимоси.

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Динамо уже имеет опыт игры в матчах, где работал Богнар. На групповой стадии Лиги Европы-2018/2019 именно под наблюдением венгра "бело-синие" победили на выезде французский Ренн (2:1). В том поединке сразу пять игроков киевлян получили предупреждения (хозяева – только два), а Владимир Шепелев вообще не доиграл матч до конца, поскольку получил красную карточку на 84-й минуте.

Напомним, что матч Копенгаген – Динамо состоится в четверг, 7 ноября, в Дании на стадионе Телла Паркен. Стартовый свисток прозвучит в 19:55 по киевскому времени.

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Динамо Киев Динамо Киев Копенгаген - Динамо Киев Копенгаген Копенгаген Лига Европы Арбитры Томаш Богнар
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