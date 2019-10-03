Александрия – Гент: Панькив назвал виновного в пропущенном голе

Голкипер Александрии Юрий Панькив поделился мыслями относительно матча 2-го тура группового этапа ЛЕ против Гента (1:1).

"Считаю, что игра была интересная для болельщиков. Спасибо львовским фанатам и тем, кто приехал из Александрии – они молодцы.

Одно очко – это минимум, который заслуживала Александрия в матче с Гентом, – Лучкевич

В перерыве тренер сказал, что мы справляемся и призвал придерживаться той же схемы, которую мы обсуждали перед игрой.

Атмосфера в команде? Ребята не разочарованы, ведь команда заняла первое очко. Для нашей команды, у которой не так уж и много опыта на таком уровне, это нормальный результат.

Первый гол? Это чисто мой мяч, там не было ошибки Пашаева", – сказал Панькив после поединка.

Несмотря на ничью, Александрия находится на последней строчке группы I.

Александрия отстояла ничью против Гента и набрала первое очко в Лиге Европы