Одно очко – это минимум, который заслуживала Александрия в матче с Гентом, – Лучкевич

Защитник Александрии Валерий Лучкевич подытожил ничью в матче второго тура Лиги Европы против бельгийского Гента.

"Скажу, что одно очко – это минимум, который мы заслуживали в этой игре. У нас было много моментов, мы пытались забить, у Гента не было чего-то большего. Мы скорее потеряли два очка. Так, после 70 минуты мы потеряли инициативу, подсели, но в целом показали хорошую игру и получили заслуженное очко.

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Кого нам бояться у Гента? Там такие же игроки, трое наших ребят играют, Безус, к сожалению, не смог выйти. Не знаю, их состав дороже в девять раз, но сегодня этого не было заметно.

Хорошо, что мы получили этот балл, он важен не только для Александрии, но и для всей Украины. Но еще раз подчеркну – мы хотели победить", – сказал Лучкевич на послематчевом комментарии.

Александрия отстояла ничью против Гента и набрала первое очко в Лиге Европы