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Олександрія – Гент: Паньків назвав винного у пропущеному голі

3 жовтня 23:18 350 Читать на русском
Олександрія – Гент: Паньків назвав винного у пропущеному голі
Юрій Паньків / Фото ФК Олександрія

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків поділився думками щодо матчу 2-го туру групового етапу ЛЄ проти Гента (1:1).

60’ Артем Сітало
 
Лоран Депуатр 6’
6’ Лоран Депуатр
60’ Артем Сітало

"Вважаю, що гра була цікава для вболівальників. Дякую львівським фанатам та тим, хто приїхав з Олександрії – вони молодці.

Одне очко – це мінімум, на який заслуговувала Олександрія в матчі з Гентом, – Лучкевич

В перерві тренер сказав, що ми справляємось та закликав дотримуватись тієї ж схеми, яку ми обговорювали перед грою.

Атмосфера в команді? Хлопці не розчаровані, адже команда здобула перше очко. Для нашої команди, у якої не так вже і багато досвіду на такому рівні, це нормальний результат.

Перший гол? Це суто мій м'яч, там не було помилки Пашаєва", – сказав Паньків після поєдинку.

Незважаючи на нічию, Олександрія перебуває на останній сходинці групи I.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Ліга Європи Олександрія Олександрія Олександрія - Гент Юрій Паньків Юрій Паньків
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