Олександрія – Гент: Паньків назвав винного у пропущеному голі

Голкіпер Олександрії Юрій Паньків поділився думками щодо матчу 2-го туру групового етапу ЛЄ проти Гента (1:1).

"Вважаю, що гра була цікава для вболівальників. Дякую львівським фанатам та тим, хто приїхав з Олександрії – вони молодці.

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В перерві тренер сказав, що ми справляємось та закликав дотримуватись тієї ж схеми, яку ми обговорювали перед грою.

Атмосфера в команді? Хлопці не розчаровані, адже команда здобула перше очко. Для нашої команди, у якої не так вже і багато досвіду на такому рівні, це нормальний результат.

Перший гол? Це суто мій м'яч, там не було помилки Пашаєва", – сказав Паньків після поєдинку.

Незважаючи на нічию, Олександрія перебуває на останній сходинці групи I.

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