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Александрия – Динамо: Ступар нашел кучу ошибочных решений арбитра Романова

10:49 - Читати українською
Александрия – Динамо: Ступар нашел кучу ошибочных решений арбитра Романова
Игроки Динамо и Романов / Сайт киевлян

Бывший арбитр Мирослав Ступар низко оценил работу Виталия Романова в матче Александрия – Динамо (2:2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

"На первой минуте Сирота получил желтую карточку за грубую игру – справедливо. А где желтая карточка Сироте в эпизоде на 23 минуте, когда снес Дениса Безбородько? Говорите, что удаление было бы нефутбольном решением? А как быть с желтой карточкой Бабогло на восьмой минуте, когда он напоролся на Русина и проявил грубость? А как быть с желтой Цыганкова на 49-й минуте, который боролся за мяч, но задел ногу соперника? А здесь, в моменте с участием Сироты, – явная игра в ноги, подкат без игры в мяч. Романов проявил непоследовательность.

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Не будем говорить о том, спорный или не спорный пенальти. Носком сыграл в мяч Шабанов, также в мяч играл Грицук. Но после этого защитник Динамо задел ногу оппонента. Пенальти. Меня смущает сам процесс пробития одиннадцатиметрового: до удара в штрафную раньше времени ворвался игрок Александрии, а уже за ним – и динамовцы. Это видно на стоп-кадре. Правильно отметил Денис Бойко – не стоит допускать двойных стандартов. Если вратарю нужно строго держаться линии ворот хотя бы частью одной ноги до удара, то почему игрокам можно заблаговременно вбегать в штрафную? В этом случае вбежали не на полметра, а на метра полтора-два.

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Романов этого не видел, занял неудачную позицию в штрафной и сконцентрировал внимание на вратаре и игроке, пробивавшем с "точки". Тех, кто вбегал, периферическим зрением он не заметил. А господин Арановский, земляк динамовцев, тоже этого не видел в кабинке VAR? Состоялось взятие ворот, в компетенции VAR-арбитра посмотреть эпизод и просигнализировать о нарушении, если оно было. А здесь было, и Романов обязан был назначить повторное пробитие одиннадцатиметрового", – резюмировал Ступар в комментарии UA-football.

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