Александрия – Динамо: Ступар нашел кучу ошибочных решений арбитра Романова

Бывший арбитр Мирослав Ступар низко оценил работу Виталия Романова в матче Александрия – Динамо (2:2).

"На первой минуте Сирота получил желтую карточку за грубую игру – справедливо. А где желтая карточка Сироте в эпизоде на 23 минуте, когда снес Дениса Безбородько? Говорите, что удаление было бы нефутбольном решением? А как быть с желтой карточкой Бабогло на восьмой минуте, когда он напоролся на Русина и проявил грубость? А как быть с желтой Цыганкова на 49-й минуте, который боролся за мяч, но задел ногу соперника? А здесь, в моменте с участием Сироты, – явная игра в ноги, подкат без игры в мяч. Романов проявил непоследовательность.

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Не будем говорить о том, спорный или не спорный пенальти. Носком сыграл в мяч Шабанов, также в мяч играл Грицук. Но после этого защитник Динамо задел ногу оппонента. Пенальти. Меня смущает сам процесс пробития одиннадцатиметрового: до удара в штрафную раньше времени ворвался игрок Александрии, а уже за ним – и динамовцы. Это видно на стоп-кадре. Правильно отметил Денис Бойко – не стоит допускать двойных стандартов. Если вратарю нужно строго держаться линии ворот хотя бы частью одной ноги до удара, то почему игрокам можно заблаговременно вбегать в штрафную? В этом случае вбежали не на полметра, а на метра полтора-два.

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Романов этого не видел, занял неудачную позицию в штрафной и сконцентрировал внимание на вратаре и игроке, пробивавшем с "точки". Тех, кто вбегал, периферическим зрением он не заметил. А господин Арановский, земляк динамовцев, тоже этого не видел в кабинке VAR? Состоялось взятие ворот, в компетенции VAR-арбитра посмотреть эпизод и просигнализировать о нарушении, если оно было. А здесь было, и Романов обязан был назначить повторное пробитие одиннадцатиметрового", – резюмировал Ступар в комментарии UA-football.

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