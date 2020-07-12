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"Правила должны быть одни для Динамо, Александрии, Шахтера и других": Бойко пожаловался на уровень украинских судей

12 июля 23:26 - Читати українською
"Правила должны быть одни для Динамо, Александрии, Шахтера и других": Бойко пожаловался на уровень украинских судей
Денис Бойко / Сайт Динамо

Голкипер Динамо Денис Бойко не скрывал своего возмущения решениями судьи Виталия Романова в матче против Александрии (2:2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямин Вербич 63’
Беньямин Вербич 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямин Вербич
75’ Беньямин Вербич
89’ Максим Третьяков

"Не мое дело лезть и разбирать работу судей, но когда начинаются эти непонятные вещи... Нет вопросов, если были пенальти – есть VAR. Мы с ребятами обсудили в раздевалке и решили, что оба пенальти были. Но если вы придерживаетесь буквы закона, то почему тогда, когда вратарю нельзя выходить с линии, но он выходит за нее – ему дают желтую карточку и перебивают. Почему тогда во втором пенальти футболист забегает раньше в штрафную и хочет добить мяч, если бы я отбил. В правилах сказано, что ни один футболист команды не может вбегать в штрафную до удара.

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Выходят двойные стандарты: одним можно вбегать, а вратарю с линии идти нельзя. Если бы мы били пенальти и наш футболист вбежал – я уверен, что сказали бы перебивать. Правила должны быть одни для Динамо, Александрии, Шахтера и других команд. Судья должен быть последовательным в своих действиях, а не судить так, как он себе придумал. Почему арбитры не отвечают перед людьми и не несут ответственности за свои решения?

Если он допустил ошибку, его устраняют на десять игр, он сигаретку прикурил, ноги на диван забросил. Через десять матчей вернулся, сначала в Первую лигу, потом в высшую. У них все хорошо и спокойно. Пусть отвечают за свои поступки. Не мне разбирать их работу", – цитирует Бойко SportArena.

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Динамо Киев Динамо Киев Александрия - Динамо Киев Денис Денис Бойко Арбитры
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