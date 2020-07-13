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Олександрія – Динамо: Ступар знайшов купу помилкових рішень арбітра Романова

10:49 - Читать на русском
Олександрія – Динамо: Ступар знайшов купу помилкових рішень арбітра Романова
Гравці Динамо і Романов / Сайт киян

Колишній арбітр Мирослав Ступар низько оцінив роботу Віталія Романова в матчі Олександрія – Динамо (2:2).

23’ Максим Третьяков
89’ Максим Третьяков
 
Беньямін Вербіч 63’
Беньямін Вербіч 75’
23’ Максим Третьяков
63’ Беньямін Вербіч
75’ Беньямін Вербіч
89’ Максим Третьяков

"На першій хвилині Сирота отримав жовту картку за грубу гру – справедливо. А де жовта картка Сироті в епізоді на 23 хвилині, коли зніс Дениса Безбородька? Кажете, що вилучення було б нефутбольним рішенням? А як тоді бути з жовтою карткою Бабогла на восьмій хвилині, коли той напоровся на Русина й проявив грубість? А як бути з жовтою Циганкова на 49-й хвилині, який боровся за м'яч, але зачепив ногу суперника? А тут, у моменті за участю Сироти, – явна гра в ноги, підкат без гри у м'яч. Романов проявив непослідовність.

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Не будемо говорити про те, спірний чи не спірний пенальті. Носком зіграв в м'яч Шабанов, також в м'яч грав Грицук. Але після цього захисник Динамо зачепив ногу опонента. Пенальті. Мене бентежить сам процес пробиття одинадцятиметрового: до удару до штрафного майданчика завчасно увірвався гравець Олександрії, а вже за ним – й динамівці. Це видно на стоп-кадрі. Правильно відзначив Денис Бойко – не варто допускати подвійних стандартів. Якщо воротарю потрібно строго триматися лінії воріт хоча б частиною однієї ноги до удару, то чому гравцям можна завчасно вбігати до штрафного майданчика? В цьому випадку вбігли не на пів метра, а на метра півтора-два.

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Романов цього не бачив, бо зайняв невдалу позицію в штрафному й сконцентрував увагу на воротареві та гравцеві, що пробивав з "позначки". Тих, хто вбігав, периферичним зором він не помітив. А пан Арановський, земляк динамівців, теж цього не бачив в кабінці VAR? Відбулося взяття воріт, в компетенції VAR-арбітра переглянути епізод й просигналізувати про порушення, якщо воно було. А тут було, й Романов зобов'язаний був призначити повторне пробиття одинадцятиметрового", – резюмував Ступар в коментарі UA-football.

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Теги
Арбітри Мирослав Мирослав Ступар Віталій Романов Олександрія - Динамо
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