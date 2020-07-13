Олександрія – Динамо: Ступар знайшов купу помилкових рішень арбітра Романова

Колишній арбітр Мирослав Ступар низько оцінив роботу Віталія Романова в матчі Олександрія – Динамо (2:2).

"На першій хвилині Сирота отримав жовту картку за грубу гру – справедливо. А де жовта картка Сироті в епізоді на 23 хвилині, коли зніс Дениса Безбородька? Кажете, що вилучення було б нефутбольним рішенням? А як тоді бути з жовтою карткою Бабогла на восьмій хвилині, коли той напоровся на Русина й проявив грубість? А як бути з жовтою Циганкова на 49-й хвилині, який боровся за м'яч, але зачепив ногу суперника? А тут, у моменті за участю Сироти, – явна гра в ноги, підкат без гри у м'яч. Романов проявив непослідовність.

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Не будемо говорити про те, спірний чи не спірний пенальті. Носком зіграв в м'яч Шабанов, також в м'яч грав Грицук. Але після цього захисник Динамо зачепив ногу опонента. Пенальті. Мене бентежить сам процес пробиття одинадцятиметрового: до удару до штрафного майданчика завчасно увірвався гравець Олександрії, а вже за ним – й динамівці. Це видно на стоп-кадрі. Правильно відзначив Денис Бойко – не варто допускати подвійних стандартів. Якщо воротарю потрібно строго триматися лінії воріт хоча б частиною однієї ноги до удару, то чому гравцям можна завчасно вбігати до штрафного майданчика? В цьому випадку вбігли не на пів метра, а на метра півтора-два.

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Романов цього не бачив, бо зайняв невдалу позицію в штрафному й сконцентрував увагу на воротареві та гравцеві, що пробивав з "позначки". Тих, хто вбігав, периферичним зором він не помітив. А пан Арановський, земляк динамівців, теж цього не бачив в кабінці VAR? Відбулося взяття воріт, в компетенції VAR-арбітра переглянути епізод й просигналізувати про порушення, якщо воно було. А тут було, й Романов зобов'язаний був призначити повторне пробиття одинадцятиметрового", – резюмував Ступар в коментарі UA-football.

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