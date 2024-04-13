Шквал слухов, который полился после непопадания Руслана Нещерета в заявку Динамо на матч 24-го тура УПЛ против Александрии, заставил пресс-службу киевлян делать официальное заявление по этому поводу.

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По сообщению официального сайта "бело-синих", 22-летний голкипер не поехал с командой в Александрию из-за простуды.

Напомним, в предыдущем туре Динамо неожиданно оступилось с ЛНЗ, расписав ничью 1:1. Гол в ворота киевлян на совести Нещерета, который не удержал мяч в руках после навеса с углового. СМИ сразу же назвали отсутствие Руслана в заявке на Александрию наказанием за роковой ляп.

К слову, поединок подопечных Александра Шовковского с командой Руслана Ротаня состоится уже сегодня, 13 апреля, в 15:30. После 23-х туров Динамо идет в турнирной таблице УПЛ третьим, набрав 45 очков. Александрия с 24-мя пунктами одиннадцатая.

Александрия – Динамо: анонс матча УПЛ