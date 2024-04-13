Матч Александрия – Динамо состоится сегодня, 13 апреля, на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Алексей Деревинский. Надежный букмекер FAVBET предлагает выгодные коэффициенты на это событие.

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Александрия весной взяла бодрый старт, сразу же расписав нулевую ничью с Шахтером (пусть и потерпев техническое поражение) и выдав 5-матчевую беспроигрышную серию. На этом отрезке подопечные Руслана Ротаня делили очки с Зарей и Минаем, минимально одолев Полесье и Ворсклу. Поражение от Черноморца в предыдущем туре тоже оказалась достойной – конечно, в первом тайме пропустили трижды, но потом почти закамбечили в меньшинстве (3: 2)!

Чисто в идейном плане Ротань-стайл выглядит очень симпатично. Ставка на контроль, центрбеки с классным первым пасом, хороший прессинг, целостность структуры – все это очень приятно видеть. При этом коуч "аграриев" несколько адаптировал свои ценности под имеющийся состав, сделав Александрию более прагматичной. Это заметно по центру поля, который больше ориентирован в сторону сохранения мяча, а не продвижения.

С реализацией этих идей все сложнее. Команда достаточно молодая (пятая с конца по среднему возрасту), а потому нестабильна. По качелям с Минаем (где упустили преимущество в два гола) и Черноморцем данный факт особенно бросается в глаза. Кроме того, матчи александрийцев по большей части выглядят скучно – по суммарному количеству ожидаемых голов (забитых и пропущенных) ниже идет только Колос.

В контексте противостояния с Динамо тревожит отсутствие Кампуша – интересного центрбека с качественной первой передачей. Португальцу несколько не хватает эмоциональной стабильности (слишком много карточек), но его влияние на игру колоссальное. Белошевского использовать в центре защиты нельзя (это доказал провал с Минаем), Кравченко из-за отсутствия паса сел в запас, поэтому придется опускать вниз Калюжного – а это уже будет бить по опорной зоне и общей связи между линиями.

Казалось бы, это – идеальный сценарий для Динамо. Впрочем, киевляне неделю назад не смогли победить и в более простых условиях. ЛНЗ ничего особенного им не предложил, сев в средний блок с пятью защитниками. Он не был эффективным, что доказали первые 15-20 минут. Кроме того, черкасцы много фолили и в целом позволили сделать 29 касаний в собственной штрафной.

Да и с контригры вспоминается только серия дальних ударов и несколько суетливых ситуаций, которые завершились угловым с результативным ляпом Нещерета. Словом, соперник позволял Динамо очень много, однако "бело-синие" уснули где-то после 30-й минуты, не просыпаясь до самого конца. В итоге, команда расписала заслуженную ничью, отстав от Шахтера на 5 очков.

Предыдущие поединки тоже выглядели неоднозначно. Так, удалось разгромить Ворсклу (5:1) – но первый тайм был провальным, а тактический эксперимент с Бражко в роли левого инсайда (как и инертный прессинг) выливались в очень серьезные проблемы (с моментами полтавчан). С Вересом же моментов вообще не возникало, ведь ровенчане не боялись контрпрессинга и особенно сильно мешали центрхавам Динамо – в итоге завоевали ничью.

Молодость состава и кадровые ограничения, которые постоянно возникают, не дают столичному гранду разогнаться на полную. Тем не менее, под руководством Александра Шовковского коллектив еще не знал поражений – "бело-синие" в 11 матчах одержали 9 побед. Общее направление тактической мысли тоже выглядит грамотно, по количеству созданных моментов команда с отрывом лучшая, а работа над ошибками заметна невооруженным глазом (например, Бражко быстро сняли с позиции левого инсайда, потому что это ограничивало Шапаренко).

Даже с шансами на чемпионство не все так плохо. Разрыв составляет всего четыре очка, до Классического еще далеко, а Шахтер тоже далек от идеала – "горняки" где-то да и допустят осечку. Только теперь Динамо уже не имеет права на ошибку. Еще одна потеря очков рискует поставить крест на мечтах о лидерстве.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Кампуш (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Динамо

Александрия: Шевченко – Копина, Логинов, Калюжный, Мартынюк – Михайленко – Калитвинцев, Сигеев, Смирный, Шулянский – Кулаков

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Андриевский – Волошин, Бражко, Шапаренко, Кабаев – Ванат

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 1.48, а на триумф Александрии – аж 7.60. Ничья была оценена коэффициентом 4.50.

Специалисты ожидают на хорошую результативность. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.88, аналогичный тотал меньше – 2.02. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.00, а Артема Шулянского – на 4.50.

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