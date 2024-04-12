"Самым первым на базу всегда приезжает Буяльский. Бывает, я приезжаю за час-полтора до сбора, а его машина уже стоит.

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Мы с ним шутим по этому поводу – он говорит, что во сколько бы я ни приехал, он будет всегда раньше меня", – цитирует Кабаева официальный сайт Динамо.

Напомним, в текущем сезоне Буяльский провел за Динамо 20 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 9 ассистов. В активе Кабаева 3 мяча и 2 результативные передачи в 18 поединках.

Динамо после 23-х туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, набрав 45 очков. От лидера – Шахтера – киевляне отстают на 4 пункта.

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