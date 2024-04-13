Злива чуток, яка полилась після непотрапляння Руслана Нещерета у заявку Динамо на матч 24-го туру УПЛ проти Олександрії, змусила прес-службу киян робити офіційну заяву щодо цього.

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За повідомленням офіційного сайту "біло-синіх", 22-річний голкіпер не поїхав з командою в Олександрію через застуду.

Нагадаємо, у попередньому турі Динамо несподівано оступилось з ЛНЗ, розписавши нічию 1:1. Гол у ворота киян на совісті Нещерета, який не втримав м'яч у руках після навісу з кутового. ЗМІ одразу ж назвали відсутність Руслана у заявці на Олександрію покаранням за фатальний ляп.

До слова, поєдинок підопічних Олександра Шовковського з командою Руслана Ротаня відбудеться вже сьогодні, 13 квітня, о 15:30. Після 23-х турів Динамо йде у турнірній таблиці УПЛ третім, набравши 45 очок. Олександрія з 24-ма пунктами одинадцята.

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