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Александрия – Динамо: Цыганков не поехал вместе с командой на матч УПЛ

17:46 287 Читати українською
Александрия – Динамо: Цыганков не поехал вместе с командой на матч УПЛ
Виктор Цыганков / фото: ФК Динамо

Динамо имеет кадровые потери накануне матча 22-го тура УПЛ против Александрии.

 

Уже завтра, 7 марта, состоится поединок 22-го тура чемпионата Украины между Александрией и киевским Динамо. В заявку "бело-синих" на отчетный поединок не попал один из ключевых игроков команды – Виктор Цыганков.

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Заявка Динамо на матч против Александрии:

Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера, Караваев;

Полузащитники: Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Цитаишвили, Андриевский, Шапаренко;

Нападающие: Русин, Соль.

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