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Олександрія – Динамо: Циганков не поїхав разом з командою на матч УПЛ

17:46 1719 Читать на русском
Олександрія – Динамо: Циганков не поїхав разом з командою на матч УПЛ
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Динамо має кадрові втрати напередодні матчу 22-го туру УПЛ проти Олександрії.

 

Вже завтра, 7-го березня, відбудеться поєдинок 22-го туру чемпіонату України між Олександрією та київським Динамо. До заявки "біло-синіх" на звітний поєдинок не потрапив один з ключових гравців команди – Віктор Циганков.

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Заявка Динамо на матч проти Олександрії:

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Піваріч, Шабанов, Кендзьора, Караваєв;

Півзахисники: Дуелунд, Буяльський, Кадірі, Шепелєв, Вербіч, Сидорчук, Цітаішвілі, Андрієвський, Шапаренко;

Нападники: Русин, Соль.

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Головне Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Олександрія - Динамо
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