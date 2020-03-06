toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ УПЛ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Буяльский сможет сыграть против Александрии – КДК решил не наказывать лидера Динамо за фол в матче с СК Днепр-1

11:43 39 Читати українською
Буяльский сможет сыграть против Александрии – КДК решил не наказывать лидера Динамо за фол в матче с СК Днепр-1
Виталий Буяльский / Фото ФК Динамо

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко получил хорошие новости от контрольно-дисциплинарного комитета.

 

КДК УАФ решил, что удаление хавбека Динамо Виталия Буяльского в матче против СК Днепр-1 (1:3) не заслуживает дополнительного наказания для футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

СК Днепр-1 – Динамо: удаление Буяльского стало самым быстрым в истории киевлян в чемпионатах Украины

Согласно регламенту за красную карточку 27-летний игрок уже пропустил поединок против Колоса (2:0) и сможет выйти на поединок с Александрией в рамках 22-го тура УПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Буяльский провел 16 матчей, в которых отличился 4-мя голами и двумя ассистами.

Динамо поза зоною ЛЧ, Шахтар вирішить долю місця у верхній шістці: всі розклади перед останнім туром першого етапу УПЛ

blog_ava
Главные новости 5 марта: УАФ утвердила новый формат УПЛ, стали известны причины проваленного допинг-теста Беседина
07:00
364
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александрия - Динамо Киев Виталий Буяльский Виталий Буяльский КДК УАФ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо подписало новый контракт с Русиным
    Україна — 5 март457 Динамо подписало новый контракт с Русиным
8
час
:
30
мин
Падерборн
21:00
Кельн
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук