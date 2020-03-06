Буяльский сможет сыграть против Александрии – КДК решил не наказывать лидера Динамо за фол в матче с СК Днепр-1

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко получил хорошие новости от контрольно-дисциплинарного комитета.

КДК УАФ решил, что удаление хавбека Динамо Виталия Буяльского в матче против СК Днепр-1 (1:3) не заслуживает дополнительного наказания для футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

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Согласно регламенту за красную карточку 27-летний игрок уже пропустил поединок против Колоса (2:0) и сможет выйти на поединок с Александрией в рамках 22-го тура УПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Буяльский провел 16 матчей, в которых отличился 4-мя голами и двумя ассистами.

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