Альба: В нас бросают достаточно говна снаружи, чтобы мы бросались им между собой

Защитник Барселоны Жорди Альба высказался по поводу последних событий в каталонском клубе.

"У каждого есть свое мнение. Но к этой ситуации имеют отношение только игроки и тренерский штаб. В нас бросают достаточно говна снаружи, чтобы мы бросались им между собой. На поле мы доказали, что остаемся командой.

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Абидаль был хорошим игроком, его очень любят болельщики, и именно поэтому он должен понимать, что происходит в раздевалке. Он должен знать, как чувствуют себя футболисты.

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Относительно вылета из Кубка Испании... Я думаю, что мы провели очень хорошую игру, одну из лучших в сезоне. Обидно за гол на последней минуте, но это футбол. Я очень горжусь командой, особенно что касается качества игры. Нам нужно продолжать так и дальше", – цитирует Альбу издание Marca.

Напомним, Барселону уже несколько дней буквально "штормит": после увольнения тренера Эрнесто Вальверде спортивный директор "блаугранас" Эрик Абидаль намекнул, что наставник покинул свой пост с подачи некоторых игроков. Лионель Месси обвинил Абидаля во лжи и потребовал конкретных имен.

А вчера "сине-гранатовые" прекратили свои выступления в Кубке Испании, минимально уступив уже в добавленное время Атлетику из Бильбао.

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