Сетьен – о вылете Барселоны из Кубка Испании: Все было хорошо, за исключением результата

Главный тренер каталонской Барселоны Кике Сетьен прокомментировал вылет своей команды из 1/4 финала Кубка Испании от Атлетика (0:1).

"За то время, что я провел в футболе, ежегодно бывает день, когда ты забиваешь одним ударом, а на другой день не можешь забить из десяти. Я не знаю, вдохновение ли это, уверенность или что-то другое. Есть моменты, которые ни тренеры, ни игроки не могут контролировать. И это один из них.

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Все было хорошо, за исключением результата. Печально, что мы вылетели, но мне кажется, что мы продвинулись вперед в тех вещах, которые нужно было улучшить. Я отметил для себя много важных моментов, а не только результат в сложной игре", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, в матче 1/4 Кубка Испании Барселона уступила Атлетику из Бильбао и покинула турнир – каталонцы пропустили на третьей добавленной минуте.

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