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Бартомеу прокомментировал вылет Барселоны из Кубка Испании

10:02 168 Читати українською
Бартомеу прокомментировал вылет Барселоны из Кубка Испании
Хосеп-Мария Бартомеу / Фото из открытых источников

Президент испанской Барселоны Хосеп-Мария Бартомеу остался доволен действиями своей команды, несмотря на поражение "блаугранас" в 1/4 финала Кубка Испании от Атлетика (0:1).

90+3’ Серхио Бускетс
 
90+3’ Серхио Бускетс

"Хочу поздравить Атлетик с выходом в полуфинал, но также хочу поблагодарить своих игроков. Команда боролась, доминировала и показала качественную игру. Мы заслужили право пройти дальше.

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Сейчас мы сосредоточены на чемпионате и Лиге чемпионов, но я хочу подчеркнуть, что мне понравилась самоотдача и амбиции игроков в матче с Атлетиком. Это обнадеживает. Мы можем добиться успеха в этих соревнованиях", – цитирует Бартомеу издание Mundo Deportivo.

Напомним, в матче 1/4 финала Кубка Испании Барселона минимально уступила Атлетику из Бильбао и покинула турнир – каталонцы пропустили на третьей добавленной минуте. В Примере подопечные Сетьена идут вторыми, отставая от Реала на три очка. В Лиге чемпионов "сине-гранатовых" ждет встреча с Наполи.

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Испания Барселона Барселона Кубок Испании 2019/20 Кубок Испании Хосеп-Мария Бартомеу Атлетик - Барселона Атлетик Атлетик
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