Барселона с позором вылетела из Кубка Испании – Атлетик дома в компенсированное время вырвал победу в матче 1/4 финала

В матче четвертьфинала Кубка Испании Барселона потерпела фиаско, проиграв в Бильбао.

Первый тайм поединка в Бильбао условно можно разделить на два неравных отрезка. Начало оказалось насыщенным на моменты и остроту: так, Фати мог забивать уже на 5-й минуте с передачи Лео – Ансу пробил рядом с левым углом. На 8-й он уже стрелял с нескольких метров в противоход Симону, но в последний момент под мяч бросился Нуньес. Баски ответили голом Уильмяса, которому удалось замкнуть скидку с углового на дальнюю штангу, но взятие ворот отменили из-за офсайда.

Примерно с 12-15-й минут начался период затяжной позиционной борьбы, в которой Барса долго катала мяч в центре, а Атлетик пытался выскочить в контратаку. Стратегия Сетьена не сработала – до самого завершения первого тайма у каталонцев не возникло ни одного момента, кроме врыва Лео на край штрафной с красивым обыгрышем Капы и классным подкатом Нуньеса. Хозяева долгое время нервничали, однако во второй половине первого тайма им удалось перевести игру подальше от своих ворот, а также несколько раз приблизиться к голу.

Лучшую возможность на 31-й минуте упустил Дани Гарсия, принявший неожиданный пас от тер Штегена и тут же выстреливший метров с 22-х – мимо левой девятки! В целом же, в матче было больше позиционной борьбы и подходов к штрафной, чем реальной остроты. Впрочем, стоит отметить, что каталонцы нервничали сильнее – первый тайм они завершили с жёлтыми карточками у Семеду, Альбы, Сетьена и даже Месси.

Первые 15 минут второго тайма мало чем отличались от того, что увидели болельщики до перерыва. Заметным был только высокий прессинг Атлетика, который несколько раз едва не привёл к ошибке защитников Барселоны перед штрафной. Каталонцы почти ничем не отвечали, но им удавалось держать мяч и постепенно поджимать басков на их трети поля. На 57-й минуте это вылилось в выход де Йонга один-на-один, обыгрыш Симона и падение – впрочем, арбитр показал жёлтую карточку именно голландцу. Симуляция.

В середине тайма Барселона уже по-взрослому прижала соперника, чему также способствовал выход на поле Гризманна. Хозяева так нервничали, что на 60-й минуте Симон лёжа выпустил мяч из рук прямо перед собственными воротами – в последний момент "круглого" вынесли. На 64-й Роберто воспользовался отскоком и пробил в пустые ворота, попав в штангу, хотя перед этим было зафиксирован офсайд. Де Йонг на 67-й вполне справедливо требовал пенальти, а Гризманн на 70-й замкнул кросс Роберто выстрелом метров с 10-ти – Симон спас! Атлетик огрызнулся на 73-й навесом Муниаина и ударом головой Нуньеса, в результате которого мяч едва не залетел за шиворот тер Штегену.

После этого момента команды провели ряд замен: Сетьен выпустил Артура вместо Ракитича и снял из-за травмы Пике, а Гаитано выпустил на поле Адуриса. Темп игры несколько сбился, а в последние 10 минут моментов практически и не возникало – были только подходы к штрафной без серьезного обострения. Исключением стали лишь выстрелы Уильямса с краёв штрафной (неточно) и выход Месси на свидание с Симоном после разрезной передачи Бускетса – Унаи спас Атлетик, парируя удар Лео ногой.

Арбитр компенсировал четыре минуты, две из которых команды просто пробегали бесцельно. Похоже, на ничью согласилась даже Барса (про Атлетик и говорить нечего), но на 90+3-й минуте каталонцы были наказаны за отсутствие характера – Ибай Гомес подал с правого фланга в штрафную, а Уильямс, перевисев Бускетса, отправил мяч под дальнюю штангу. 1:0! Барса капитулировала, вслед за Реалом покинув Кубок Испании.