В "ковидном лазарете" Барсы очередное пополнение. На больничный пошли еще двое защитников.

Жорди Альба и его коллега по амплуа Алехандро Бальде стали очередными игроками "сине-гранатовых", сдавшими положительный тест на COVID-19. Оба ушли на домашнюю самоизоляцию и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил официальный сайт Барселоны.

Барселона согласовала контракт с капитаном Челси

Клуб сообщил о положительных случаях болезни в соответствующие органы здравоохранения. Альба и Бальде присоединились к Клеману Лангле с Дани Алвесом, ранее тоже подхватившим коронавирус. Соответственно, вся четверка вряд ли вернется к поединку против Мальорки, который запланирован на 2 января.

После 18-ти туров Ла Лиги Барса занимает 7 место в турнирной таблице, но отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 2 очка.

Между Реалом и ПСЖ назревает война: Мбаппе и еще два провоцирующих фактора