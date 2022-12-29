У "ковідному лазареті" Барси чергове поповнення. На лікарняний пішли ще двоє захисників.

Жорді Альба і його колега по амплуа Алехандро Бальде стали черговими гравцями "синьо-гранатових", які здали позитивний тест на COVID-19. Обоє пішли на домашню самоізоляцію і почуваються добре. Про це повідомив офіційний сайт Барселони.

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Клуб повідомив про позитивні випадки хвороби відповідні органи охорони здоров'я. Альба та Бальде приєдналися до Клемана Лангле з Дані Алвесом, які раніше теж підхопили коронавірус. Відповідно, вся четвірка навряд чи повернеться до поєдинку проти Мальорки, який запланований на 2 січня.

Після 18-ти турів Ла Ліги Барса посідає 7 місце в турнірній таблиці, але відставання від зони Ліги чемпіонів складає лише 2 очки.

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