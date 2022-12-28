Один из аутсайдеров испанской Примеры совершил перестановки на тренерском мостике.

В мае Хавьер Кальеха подписал с Алавесом контракт на два сезона, но это не спасло 43-летнего специалиста от увольнения в конце календарного года. Пока команда идет предпоследней в турнирной таблице.

Кубок Африки опустошит Примеру – некоторые теряют 4 игроков, Барса хочет договориться, а Реал выйдет "сухим из воды"

Энтренадор возглавил Алавес в начале апреля с единственной задачей – сохранить прописку в Ла Лиге. На тот момент баски шли на последней позиции. Кальеха выполнил цель руководства, поскольку его подопечные набрали 15 очков за девять туров и поднялись на спасительное 16 место.

Теперь спасать Алавес от вылета будет Хосе Луис Мэндилибар, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца текущей кампании.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів