У травні Хав'єр Кальєха підписав з Алавесом контракт на два сезони, але це не врятувало 43-річного фахівця від звільнення наприкінці календарного року. Наразі команда йде передостанньою в турнірній таблиці.

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Ентренадор очолив Алавес на початку квітня з єдиним завданням – зберегти прописку в Ла Лізі. На той момент баски йшли на останній позиції. Кальєха виконав ціль керівництва, оскільки його підопічні набрали 15 очок за дев'ять турів і піднялися на рятівне 16-те місце.

Тепер рятувати Алавес від вильоту буде Хосе Луїс Менділібар, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода розрахована до кінця поточної кампанії.

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