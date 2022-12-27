6 представителей Примеры делегируют 11 игроков на Кубок африканских наций, информирует AS.

Жемчужина Барселоны пренебрег возможностью играть за сборную Испании – патриотизм года

Больше всех пострадают Вильяреал и Севилья – нужно отпустить 4 и 3 футболистов соответственно. Барселона, Кадис, Алавес и Мальорка терпят по одной потере. Впрочем, "блаугранас" пытаются договориться с федерацией Марокко, чтобы нападающий Абде Эззалзули все же остался в расположении клуба. Реал и еще 13 клубов не будут иметь никаких кадровых проблем.

Добавим, что перенесенный КАН-2021 продлится с 9 января по 6 февраля 2022 года. Европейские клубы не очень хотят отпускать своих игроков, опасаясь травм и отсутствия четких протоколов борьбы с COVID-19.

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