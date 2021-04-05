50-летний специалист покинул "славных" после поражения от Сельты (1:3), сообщает официальный сайт клуба.

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Абелардо возглавил Алавес в январе, но не смог улучшить результаты басков. Под его руководством команда из Витории-Гастейс провела 12 матчей, в которых одержала лишь одну победу и потерпела 9 поражений. Ранее из-за неудовлетворительных результатов боссы Алавеса уволили Пабло Мачина.

Экс-защитник Барселоны и сборной Испании Абелардо Фернандес начал тренерскую карьеру в 2008 году в хихонском Спортинге B. Он уже работал с Алавесом в 2017-2019 гг.

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