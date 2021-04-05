За время международной паузы как-то позабылось, что в Испании одним из главных претендентов на чемпионство остаётся Атлетико. Или мы все уже морально списали мадридцев с пробега? Отрыв "матрасников" из двенадцати очков сократился до трёх, причём Барселона может уменьшить его и до минимума. В последних девяти матчах Ла Лиги подопечные Чоло Симеоне выиграли только четыре встречи при двух поражениях и трёх ничьих. Статистические порталы при этом вывели грандов в фавориты на "золото", но всё было в руках Атлетико.

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Победа над Севильей увеличила бы отрыв от Реала до шести пунктов и не позволила бы Барселоне быстро приблизиться на минимальное расстояние. А там мадридцам необходимо было бы выдержать всего девять туров – причем у грандов календарь не будет легче. Впрочем, о предстоящих раскладах можно было говорить лишь после победы на Рамон Санчес Писхуан.

Севилья, вероятно, сохранит место в топ-4 Примеры, имея преимущество над ближайшим конкурентом в девять очков при матче в запасе. Впрочем, вряд ли команду Хулена Лопетеги удовлетворяли последние результаты – "рохибланкос" выиграли лишь два из пяти последних поединков в Ла Лиге, подверглись разгрому в полуфинале Кубка Испании и вылетели из Лиги чемпионов. Таким образом, матч против Атлетико для нервионцев имел не столько турнирную важность, сколько психологическую.

Хозяева с первых минут захватили инициативу во встрече. В первой половине первого тайма они могли разгромить "матрасников": так, на 4-й минуте Сусо с правого края штрафной стрелял в дальний угол (Облак парировал), а на 7-й андалусийцы заработали пенальти – это Сауль наступил на ногу Ракитичу после комбинации Севильи в штрафной. К счастью для гостей, Облак парировал удар Окампоса с "точки".

Ещё через две минуты с линии штрафной стрелял Хордан, однако мяч пролетел в сантиметрах от ближней штанги. В следующей же атаке Де Йонг получил скидку на дальнюю штангу и головой пробивал метров с пяти, но замыкание в последний момент накрыл один из защитников. На 16-й же минуте Окампос нанёс удар после навеса с углового – мяч прошёл мимо ворот. У Атлетико за этот период не было ничего, кроме слабого дальнего выстрела Лемара по центру.

В середине первого тайма мадридцам удалось выровнять ход встречи, даже организовав несколько неплохих атак, однако в завершении подопечные Диего Симеоне проваливались. Всё, что удалось создать в этот период – это удар Коке с линии полукруга на 24-й минуте. Капитан пробил точно в руки Буну. К сожалению, это был последний момент Атлетико до перерыва! Уже на 30-х минутах Севилья вернула инициативу.

Диего Симеоне был настолько разочарован игрой подопечных, что заменил Лоди на 34-й минуте. Вместо него на поле вышел Корреа, однако никакого улучшения в футболе гостей не произошло. Хозяева же в последней трети первого тайма чего-то реально голевого не изобрели, но быстрые атаки с ударами проходили каждые 3-4 минуты. Атлетико с горем пополам накрывал эти попытки, хотя на 44-й минуте обрезка Фелипе привела к контрвыпаду нервионцев 3-в-2. В конце концов, мадридцам удалось выстоять, отправившись отдыхать при нулей на табло.

Казалось, что во втором тайме Севилья дожмет Атлетико, однако не тут-то было. Мадридцы быстро захватили инициативу и провели несколько хороших атак, чуть не забив уже на 48-й минуте – это Корреа прорвался по левому флангу и внешней стороной стопы вырезал передачу на линию вратарской. Суарес летел на замыкание, но немного не успел.

До 52-й минуты Севилья даже за мяч зацепиться не могла, однако на 53-й хозяева едва не открыли счет в результате подачи Акуньи на дальнюю штангу. Ракитич замыкал её ударом с лёту, но мяч полетел на трибуны. Атлетико ответил рядом интересных атак без завершения, а на 60-х минутах снова начал обострять. Так, на 64-й Льоренте пробил с рикошетом метров с 22-х (мимо), а на 66-й Коке с отскока выстрелил в левый нижний угол – Буну спас "рохибланкос"!

Наказание за расточительность могло прилететь уже на 68-й минуте, когда Окампос сместился с правого фланга на линию штрафной, однако его удар прошел прямо в руки Облаку. Мадридцы намёка не поняли, а Севилья уже на 70-й праздновала взятие ворот: Навас ворвался на правый край штрафной и исполнил навес на Акунью, а тот головой пробил в дальний угол – 1:0! Впрочем, уже через три минуты Атлетико получил шанс сравнять счёт в результате контратаки с прострелом на 11 метров – Эрмосо нанёс удар в касание, но из-за неудачного "кикса" мяч улетел на трибуны.

У мадридцев было ещё около 20 минут на спасение матча. Диего Симеоне начал проводить замены, бросив в бой Кондогбия и Эрмосо, но улучшения от их выхода не случилось. Льоренте с отчаяния на 82-й минуте решил пробить с дистанции, но мяч банально срезался с ноги. Севилья же на 85-й могла и второй гол забить в результате контратаки с прострелом на свежего Эн-Несири – Триппьер отобрал мяч так, что можно было и пенальти назначить. Арбитр промолчал.

На последних минутах андалусийцы начали откровенно "сушить" игру. За это Атлетико мог наказать в компенсированное время: Суарес получил заброс в штрафную, поставил корпус и скинул мяч на Корреа – Анхель оказался прямо перед Буну и пробил в касание, но голкипер спас хозяев. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "рохибланкос".

Таким образом, Севилья набрала 58 очков, оставшись на четвёртой позиции в турнирной таблице. Атлетико, имея в активе 66 зачётных баллов, держится первым, однако отрыв от Реала составляет всего три пункта, а от Барсы – четыре. При этом каталонцы ещё и имеют матч в запасе.

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