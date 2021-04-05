Алавес відправив Абелардо у відставку – він ігнорував екс-зірку УПЛ
Керівництво іспанського Алавеса наважилося на другу зміну головного тренера впродовж сезону 2020/21. Посаду керманича команди покинув Абелардо Фернандес.
50-річний фахівець покинув "славних" після поразки від Сельти (1:3), повідомляє офіційний сайт клубу.
Екс-зірку УПЛ продовжують принижувати в Іспанії: Не поважав ні тренера, ні партнерів
Абелардо очолив Алавес у січні, але не зміг покращити результати басків. Під його керівництвом команда з Віторії-Гастейс провела 12 матчів, у яких здобула лише одну перемогу та зазнала 9-ти поразок. Раніше через незадовільні результати боси Алавеса звільнили Пабло Мачіна.
Екс-оборонець Барселони та збірної Іспанії Абелардо Фернандес розпочав тренерську кар'єру в 2008 році з хіхонського Спортінга B. Він вже працював із Алавесом у 2017-2019 рр.
Атлетіко програв Севільї – "матрацники" віддаляються від чемпіонства, провал Суареса і тріумф Наваса