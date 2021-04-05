50-річний фахівець покинув "славних" після поразки від Сельти (1:3), повідомляє офіційний сайт клубу.

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Абелардо очолив Алавес у січні, але не зміг покращити результати басків. Під його керівництвом команда з Віторії-Гастейс провела 12 матчів, у яких здобула лише одну перемогу та зазнала 9-ти поразок. Раніше через незадовільні результати боси Алавеса звільнили Пабло Мачіна.

Екс-оборонець Барселони та збірної Іспанії Абелардо Фернандес розпочав тренерську кар'єру в 2008 році з хіхонського Спортінга B. Він вже працював із Алавесом у 2017-2019 рр.

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