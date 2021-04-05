32-летний форвард "славных" недавно был исключен из состава. Перес не попадал в заявку команды на матчи против Атлетико и Сельты, чем вызвал возмущение у ближайшего окружения.

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На одной из пресс-конференций наставника Алавеса спросили, является ли такое решение окончательным и продуманным, на что тот ответил утвердительно. "Он не отождествляется с клубом. Он не уважал ни меня, ни своих партнеров по команде", – приводит слова Абелардо AS. Несмотря на это, специалист отметил, что не сомневается в качествах экс-звезды Динамо и Карпат.

Заметим, Алавес в этом сезоне рискует вылететь из Примеры, ведь после 29 туров расположился на дне турнирной таблицы. Форвард Лукас Перес тоже не поражал результативностью – 4 гола и 3 ассиста в 20 матчах.

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