Барселона в последних трех матчах Ла Лиги не знала побед, разделив очки с Севильей и потерпев поражения от Хетафе и Реала. Команда опустилась аж на тринадцатую позицию, а кроме этих неудач клуб всколыхнули отставка Жозепа Бартомеу и слухи о вероятности банкротства. Словом, Барселона попала в жёсткий кризис, однако выбираться из него необходимо было прямо сейчас. Благо, в соперники в этом туре выпал скромный Алавес.

Алавес – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги – как это было

Первые десять минут команды потратили на разведку, не обостряя игру. У Алавеса четко прослеживалась линия в пять защитников при обороне и общая настроенность на компактную игру с контратаками, в то время как Барселона ставила на позиционную игру через слабые точки. На 13-й минуте гости создали первый момент: Фати получил разрезной пас от Лангле и вышел один на один с Пачеко, пробив в дальний угол – мимо! Баски уже на 17-й ответили контрвыпадом через левый фланг в исполнении Риохи, в завершении которого Луис отдал передачу на правый край штрафной под удар Мендесу – Нето парировал перед собой и сразу же накрыл мяч.

Это был один из последних моментов, созданных из игры. Барселона на 23-й минуте ещё огрызнулась штрафным, но выстрел Месси метров с 20-ти попал в ногу Лежена на линии ворот. После этого игра окончательно сбилась к позиционной борьбе, в которой "блаугранас" никак не могли разорвать оборону соперника. На 31-й минуте они провели очень длинную атаку с привлечением обеих флангов, однако всё завершилось контратакой Алавеса. Защитники будто и отобрали мяч, после чего Пике отдал пас на Нето – а тот при развороте дал Риохе обокрасть себя! Благодарный Луис забил в пустые. 1:0!

Барса большими силами перебралась на чужую половину поля в попытке отыграться, но ничего перспективнее, чем падение де Йонга в штрафной на 36-й минуте, каталонцы в основное время первого тайма не создали. Даже со стандартов "блаугранас" лупили в стенку, однако в компенсированные минуты перед перерывом гости имели шанс забить: Фати получил передачу за спину Дуарте, прорвался с левого фланга на край штрафной и выкатил пас под удар Месси – Лео пробил в касание в ближний угол, но Пачеко уверенно поймал мяч! В конце концов, отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе Алавеса.

После перерыва Роналдьд Куман сделал тройную замену, вместо Бускетса, Лангле и Дембеле выпустив Тринкау, Пьянича и Педри. Де Йонг при этом перешёл в центр обороны. И уже на 48-й минуте Барса получила шанс отыграться: Месси ворвался на левый край штрафной и нанёс удар с острого угла – Пачеко парировал! Казалось, что сейчас гости загонят Алавес в будку, однако в последующие 10 минут у каталонцев были только вяленькие полумоменты. Впрочем, хозяева решили сами помочь Барсе: на 62-й минуте Хота получил вторую жёлтую карточку, а на 63-й рикошет от Пины вывел Гризманна лицом к лицу с Пачеко – Антуан перебросил голкипера. 1:1!

Барселоне в последние 30 минут оставалось просто дожать Алавес, однако моменты создавались очень натужно. Хотя впервые удвоить преимущество Месси мог уже через две минуты после первого гола: Лео ворвался в штрафную и метров с 12-ти из-под защитника пробил в дальний угол – Пачеко исполнил фантастический сейв! На 71-й минуте гол забил Гризманн, замкнув прострельную передачу Тринкау, но взятие ворот отменили из-за офсайда. Ещё через шесть минут Фати решился на дальний удар под перекладину, однако Пачеко уверенно его парировал. Встревоженный такой медлительностью обострения, Рональд Куман освежил атаку, вместо Ансу выпустив Брейтвейта.

Алавес же постепенно выравнивал ход встречи, уверенно удерживая каталонцев на дистанции, да ещё и пытаясь высоко прессинговать при случае. У Барсы до 85-й минуты был лишь заблокированный удар Тринкау, но на 86-й Месси получил закидушку из глубины и пробил по воротам с рикошетом от штанги – это был гол, но его опять отменили из-за офсайда. Далее началася штурм – на 87-й минуте Пачеко вытащил выстрел Деста метров с 17-ти после стандарта, на 88-й он парировал удар Пьянича с дистанции, а на 89-й замыкание Пике с минимальной дистанции Лаугуардия вынес с линии ворот. В компенсированное время Месси нанёс ряд опасных ударов, но победить в этот вечер Барсе не было суждено. Финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Барселона набрала 8 очков, поднявшись на двенадцатаю позицию в турнирной таблице. Алавес, имея в активе столько же зачётных баллов, поднялся на тринадцатую строчку.

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