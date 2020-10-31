Алавес – Барселона: онлайн-трансляция матча Ла Лиги
21:55 - Читати українською
Алавес в рамках 8-го тура Ла Лиги принимает Барселону. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 8-го тура Ла Лиги Алавес – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию проводит сервис "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляция доступна на "Футбол 24".
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Стартовые составы
Алавес:
Барселона:
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