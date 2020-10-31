Барселона в останіх трьох матчах Ла Ліги не знала перемог, розділивши очки з Севільєю та зазнавши поразок від Хетафе та Реала. Команда опустилася аж на тринадцяту позицію, а крім цих невдач клуб сколихнули відставка Жозепа Бартомеу та чутки про вірогідність банкрутства. Словом, Барселона потрапила у жорстку кризу, однак вибиратися з неї необхідно було прямо зараз. В суперниках у цьому турі випав скромний Алавес.

Алавес – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – як це було

Перші десять хвилин команди витратили на розвідку, не загострюючи гру. У Алавеса чітко простежувалась лінія в п'ять захисників при обороні та загальна налаштованість на компактну гру з контратаками, в той час як Барселона ставила на позиційну гру через слабкі точки. На 13-й хвилині гості створили перший момент: Фаті отримав розрізний пас від Лангле й вийшов віч-на-віч з Пачеко, пробивши у дальній кут – повз ворота! Баски вже на 17-й відповіли контрвипадом через лівий фланг у виконанні Ріохи, в завершенні якого Луїс віддав передачу на правий край штрафного під удар Мендесу – Нето парирував перед собою й одразу накрив м'яч.

Це був один з останніх моментів, створених з гри. Барселона на 23-й хвилині ще огризнулася штрафним, але постріл Мессі метрів з 20-ти поцілив у ногу Лежена на лінії воріт. Після цього гра остаточно збилася до позиційної боротьби, в якій "блаугранас" ніяк не могли розірвати оборону суперника. На 31-й хвилині вони провели надзвичайно довгу атаку із залученням обох флангів, однак все завершилось контратакою Алавеса. Захисники ніби й відібрали м'яч, після чого Піке віддав пас на Нето – а той при розвороті дав Ріохі обікрасти себе! Вдячний Луїс забив у порожні. 1:0!

Барса великими силами перебралася на чужу половину поля в спробі відігратись, однак нічого перспективнішого за падіння де Йонга в штрафному на 36-й хвилині каталонці в основний час першого тайму не створили. Навіть зі стандартів "блаугранас" лупили в стінку, однак у компенсовані хвилини перед перервою гості отримали шанс забити: Фаті прийняв передачу за спину Дуарте, прорвався з лівого флангу на край штрафного та викотив пас під удар Мессі – Лео пробив у дотик в ближній кут, але Пачеко впевнено спіймав м'яч! Зрештою, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги Алавеса.

По перерві Роналдьд Куман зробив потрійну заміну, замість Бускетса, Лангле та Дембеле випустивши Трінкау, П'яніча й Педрі. Де Йонг при цьому перейшов у центр оборони. І вже на 48-й хвилині Барса отримала шанс відігратись: Мессі увірвався на лівий край штрафного й завдав удару з гострого кута – Пачеко парирував! Здавалося, що зараз гості загонять Алавес в будку, однак в наступні 10 хвилин у каталонців були лише мляві напівмоменти. Втім, господарі вирішили допомогти Барсі: на 62-й хвилині Хота отримав другу жовту картку, а на 63-й рикошет від Піни вивів Грізманна віч-на-віч з Пачеко – Антуан перекинув голкіпера. 1:1!

Барселоні в останні 30 хвилин залишалось просто дотиснути Алавес, однак моменти створювались дуже натужно. Хоча вперше подвоїти перевагу Мессі міг вже за дві хвилини після першого голу: Лео увірвався у штрафний і метрів з 12-ти з-під захисника пробив у дальній кут – Пачеко виконав дивовижний сейв! На 71-й хвилині гол забив Грізманн, замкнувши прострільну передачу Трінкау, але взяття воріт скасували через офсайд. Ще за шість хвилин Фаті наважився на дальній удар під поперечину, однак Пачеко впевнено його парирував. Стривожений такою повільністю загострення, Рональд Куман освіжив атаку, замість Ансу випустивши Брейтвейта.

Алавес же поступово вирівнював хід зустрічі, впевнено тримаючи каталонців на дистанції, та ще й намагаючись високо пресингувати при нагоді. У Барси до 85-ї хвилини був лише заблокований удар Трінкау, однак на 86-й Мессі отримав закидушку з глибини й пробив у ворота з рикошетом від стійки – це був гол, але його знову скасували через офсайд. Згодом почалася навала – на 87-й хвилині Пачеко витягнув постріл Деста метрів з 17-ти після розіграшу стандарту, на 88-й він парирував удар П'яніча з дистанції, а на 89-й замикання Піке з мінімальної дистанції Лаугуардія виніс з лінії воріт. В компенсований час Мессі провів ще низку не дуже небезпечних ударів, але перемогти "блаугранас" сьогодні не судилося. Фінальний свисток зафіксував нічию.

Таким чином, Барселона набрала 8 очок, піднявшись на дванадцяту позицію в турнірній таблиці. Алавес, маючи в активі стільки ж залікових балів, піднявся на тринадцяту сходинку.

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