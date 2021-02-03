"Думаю, мы контролировали ход матча. Смогли действовать на половине соперника и имели несколько моментов. Возможно, нужно отработать реализацию, последние решения, завершение атак, наносить больше ударов. Во втором тайме нам также, в принципе, все удавалось. По крайней мере игра была под контролем. В конце потерял мяч, и мы пропустили. Думаю, такие матчи в любом случае являются хорошим уроком.

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Слован сильная команда. Они действительно смогли нейтрализовать некоторые наши преимущества. Мы знали, что будет сложно. Думаю, это хорошая подготовительная игра. Будем продолжать становиться сильнее.

Сегодня первый матч на сборе, где я, да и остальные ребята, отыграли 90 минут. Конечно, результаты не так хороши – мы всегда хотим побеждать. Но все же это подготовка. Должны требовать от самих себя, чтобы выбраться на более высокий уровень", – цитирует Патрика официальный сайт Шахтера.

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