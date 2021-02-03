В третьем контрольном матче на сборах в Турции донецкий Шахтер уступил братиславскому Словану (0:1). Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер мог пропустить уже на 3-й минуте – после фола Марлоса лишь реакция и сейв Трубина спасают "горняков". Впоследствии Алан Патрик упустил свой шанс, попав в штангу. В середине тайма снова класс демонстрирует молодой голкипер украинцев, вовремя выставив руку после выстрела Вайса.

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После перерыва Слован продолжил терзать оборону Шахтера. Дентиньо мог наказать соперника, однако не попал в пустые ворота. А за несколько минут до окончания матча Гриценко, вышедший вместо Трубина, не смог вытянуть выстрел Даниэля с дальнего угла. Как следствие, минимальное поражение "горняков".

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