"Думаю, ми контролювали хід матчу. Змогли діяти на половині суперника і мали кілька моментів. Можливо, потрібно відпрацювати реалізацію, останні рішення, завершення атак, наносити більше ударів. У другому таймі нам також, в принципі, все вдавалося. Принаймні гра була під контролем. Наприкінці втратив м'яч, і ми пропустили. Думаю, такі матчі в будь-якому випадку є хорошим уроком.

Шахтар – Слован – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Слован сильна команда. Вони дійсно змогли нейтралізувати деякі наші переваги. Ми знали, що буде складно. Думаю, це хороша підготовча гра. Будемо продовжувати ставати сильнішими.

Сьогодні перший матч на зборі, де я, та й інші хлопці, відіграли 90 хвилин. Звичайно, результати не такі хороші – ми завжди хочемо перемагати. Але все ж це підготовка. Повинні вимагати від самих себе, щоб вибратися на вищий рівень", – цитує Патріка офіційний сайт Шахтаря.

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