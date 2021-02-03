Донецкий Шахтер уступил Словану из Братиславы в третьем контрольном матче на сборах в Турции (0:1). Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Слован – 0:1

Гол: Даниель, 87

Шахтер: Трубин (Гриценко, 69), Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Майкон, Тете, Марлос, Алан Патрик, Соломон, Дентиньо

Шахтер включает турборежим на турецких сборах. Слован был вторым соперником в течении дня – утром команда Каштру более слабым составом не справилась с Мариуполем (2:2). До старта плей-офф Лиги Европы остается только 15 дней, а соперник "горняков" – Маккаби Тель-Авив – демонстрирует прекрасную форму в чемпионате Израиля (3 победы подряд). Времени на подготовку очень мало, поэтому чемпионы Украины стремятся как можно скорее наладить игровой механизм. Против словаков вышел действительно боевой состав, если оглядываться на осеннюю часть сезона.

Шахтер – Слован: онлайн-трансляция матча с боевым составом Каштру

Марлос сделал медвежью услугу обороне Шахтера на 3-й минуте, сбив соперника перед собственной штрафной. Ноно классно исполнил над стенкой, а Трубин кончиками пальцев перевел на угловой. Алан Патрик ответил дальним выстрелом – кипер со второй попытки все же зафиксировал сферу. Дончане быстро перехватили инициативу. Соломон с Корниенко разрывали правый фланг защиты словаков, Дентиньо целил в ближний, но Ружински в дебюте не ошибался.

Активный Патрик мог открывать счет на 15-й. Бразилец эффектно развернулся на линии штрафной и тут же влупил в ближний – Слован спасает стойка. Уже через мгновение перспективную контратаку запорол Марлос неточной передачей на Соломона. Израильтянин имел все шансы "сходить на свидание" с вратарем. Стартовая четверть поединка за Шахтером даже несмотря на опасный стандарт "небесно-голубых". Трехходовка Марлос-Корниенко-Патрик чудом не завершилась голом последнего. Бразилец с нескольких метров запустил по воробьям.

Очевидно, Каштру дал указание больше пробивать издали. Майкон также искал счастья выстрелом метров с 20-ти, но получилось совсем неточно. Удивительный сейв Трубина спасает Шахтер в середине первого тайма. Болбат и Кривцов не удержали Вайса, то покатил под удар на линию вратарской, а молодой кипер "горняков" вовремя выставил руку а-ля Куртуа. Грандиозно! Чего не скажешь об игре наших на стандартах. Уже в следующей атаке Де Марко без особого сопротивления расстреливал Трубина головой – на этот раз выручила перекладина. Против крепкого аргентинца почему-то оставили невысокого Майкона.

Дентиньо решил выяснить отношения с Де Кампсом после жесткого стыка. Дело почти дошло до кулаков – ничего хорошего, только темп игры заметно снизился. Бондарь и Кривцов едва не привезли на ровном месте. Первый опрометчиво отдал назад, а второй неуклюже останавливал пятой, подарив мяч сопернику. К счастью, Трубин вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу. Ближе к перерыву Шахтер остановился – ни ударов, ни острых передач, ни-че-го. Нули на табло – печальный итог стартовых 45 минут со вспышками активности от Шахтера.

Вторую половину Каштру начал тем же составом. А вот у Слована появился Моха. Именно экс-вингер донецкого Олимпика угрожал владениям Трубина на 53-й. Разобрался с двумя опекунами и уже из пределов штрафной выстрелил над перекладиной. "Горнякам" не хватало остроты в финальной трети. Болбат с Корниенко пытались поддерживать атаку, но частенько ошибались в навесных передачах.

Моха классно вошел в игру – постоянная нацеленность на ворота, нестандартные решения, скорость работы с мячом. Это кто еще "кудесник мяча"... После заблокированного удара марокканца добавлял кто-то из игроков Слована, но Трубин снова сыграл надежно. Номинальные гости проводят сразу 4 замены на 65-й, а вот Каштру проверяет физическую готовность своих (до сих пор без кадровых пертурбаций). На последние 20 минут вместо Трубина вышел Гриценко. Атака Шахтера взрывается после тонкой передачи Патрика на Тете. Удар последнего с нескольких метров успел заблокировать защитник.

Безумный момент теряют "горняки" на 75-й. Корниенко прострелил вдоль вратарской, Марлос вместо удара с острого угла покатил назад, а пушку Патрика заблокировал соперник. Чем отвечает Слован? Конечно же очередным моментом от Мохи, который сместился в центр и закрутил под дальнюю штангу – Гриценко дотягивается. Красиво.

Патрик снова взял на себя, посадил оппонента на пятую точку, и смачно приложился метров с 15-ти – рикошет, стандарт. После навеса с углового ужасно промахивается Дентиньо, не попав в пустые с нескольких метров. Похоже, бразилец не ожидал, что мяч отскочит на дальнюю штангу. Слован наказывает на 87-й! Лес ног не помешал сфере попасть к Даниелю, который не оставил Гриценко шансов ударом в дальний. 0:1 – поражение Шахтера в турецком спарринге.

Шахтер выцарапал ничью с Мариуполем – Коноплянка с амбициями на статус лидера, испуг Степаненко и новая роль Мудрика