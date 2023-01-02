Аль-Наср не может дождаться момента, когда будет хвастаться Криштиану Роналду перед всем миром.

Саудовский клуб громкими словами анонсировал полноценную презентацию своего 37-летнего новичка.

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"Событие, которого ждут все. Церемония встречи лучшего игрока мира. Завтра (3 января) в 19:00 на Площади Победы наши фанаты будут принимать нового игрока – Криштиану Роналду", – говорится в пресс-релизе Аль-Насра.

الحـدث المنتظـر

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا ?



غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو ?

السابعة مسـاءً

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك ️#HalaRonaldo pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

Сам Роналду также оставил сообщения болельщикам. Португалец из салона самолета обещает близкую встречу. Напомним, португалец подписал контракт на 2,5 года и должен зарабатывать 200 млн долларов за каждый сезон в Аль-Насре.

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