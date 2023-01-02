Аль-Наср не може дочекатися моменту, коли буде хизуватися Кріштіану Роналду перед усім світом.

Саудівський клуб гучними словами анонсував повноцінну презентацію свого 37-річного новачка.

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"Подія, на яку чекають всі. Церемонія зустрічі найкращого гравця світу. Завтра (3 січня) о 19:00 на Площі Перемоги наші фанати прийматимуть нового гравця – Кріштіану Роналду", – йдеться у прес-релізі Аль-Насра.

الحـدث المنتظـر

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا ?



غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو ?

السابعة مسـاءً

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك ️#HalaRonaldo pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

Сам Роналду також залишив повідомлення для вболівальників. Португалець зі салону літака обіцяє близьку зустріч. Нагадаємо, португалець підписав контракт на 2,5 роки і має заробляти 200 млн доларів за кожен сезон у Аль-Насрі.

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