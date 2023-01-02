Роналду решил покинуть Реал после финала Лиги чемпионов-2017/18 в Киеве. Мадридцы на НСК Олимпийский переиграли Ливерпуль, а Криштиану захотел кардинально изменить жизнь и перейти в Ювентус.

Роналду прозрачно намекал Реалу на желание вернуться, но потерпел неудачу

Впрочем, португалец очень быстро осознал, что трансфер в Италию был ошибкой, сообщает Relevo. Через несколько месяцев в Турине он начал депрессировать, что не скрывал от родных и близких.

В конце концов, Роналду так и не стал своим в Ювентусе, хотя забил 101 гол за 134 матча. Звездный форвард выбил трансфер в Манчестер Юнайтед, где тоже надолго не задержался. Несколько дней назад он перешел в Аль-Наср из Саудовской Аравии.

Роналду официально стал игроком Аль-Насра с рекордной зарплатой в футболе