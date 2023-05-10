Клуб из ОАЭ готовится к возможному уходу украинского наставника – Сергея Реброва.

Твиттер-аккаунт Платформа Эмиратов озвучил имена трех тренеров, которых рассматривает Аль-Айн в случае ухода Сергея Реброва.

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Ранее сообщалось, что клуб рассматривает наставника Ривер Плейта – Марсело Гальярдо. К нему добавились Альфред Схрьодер и сын Мирчи Луческу, Разван, который сейчас возглавляет греческий ПАОК.

Напомним, что Аль-Айн потерял шансы на чемпионство за тур до завершения первенства – Аль-Ахли Дубай имеет лучшие показатели в личных встречах.

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