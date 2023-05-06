"Футбол 24" пообщался с украинской певицей MamaRika, которая недавно вернулась из Дубая. Там Анастасия имела возможность встретиться с украинским тренером Сергеем Ребровым, который щедрым вкладом помог собрать необходимую сумму для ВСУ.

Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий пообщался с певицей MamaRika, которая проводила концерты в ОАЭ перед украинской диаспорой.

Там к сбору на помощь ВСУ присоединились Сергей Ребров с Александром Зинченко, Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком, которые выкупили флаг Украины с подписями украинских защитников за 2,3 млн гривен. Подробнее об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".