Флаг Украины для Реброва за 2 млн гривен, преимущество Роналду над Месси – интервью с MamaRika
6 мая 19:15 - Читати українською
"Футбол 24" пообщался с украинской певицей MamaRika, которая недавно вернулась из Дубая. Там Анастасия имела возможность встретиться с украинским тренером Сергеем Ребровым, который щедрым вкладом помог собрать необходимую сумму для ВСУ.
Главный редактор "Футбол 24" Олег Бабий пообщался с певицей MamaRika, которая проводила концерты в ОАЭ перед украинской диаспорой.
Там к сбору на помощь ВСУ присоединились Сергей Ребров с Александром Зинченко, Андреем Ярмоленко и Романом Яремчуком, которые выкупили флаг Украины с подписями украинских защитников за 2,3 млн гривен. Подробнее об этом и не только смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
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