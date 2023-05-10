Клуб з ОАЕ готується до можливого відходу українського наставника – Сергія Реброва.

Твіттер-акаунт Платформа Еміратів озвучив імена трьох тренерів, яких розглядає Аль-Айн у випадку відходу Сергія Реброва.

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Раніше повідомлялось, що клуб розглядає наставника Рівер Плейта – Марсело Гальярдо. До нього додались Альфред Схрьодер та син Мірчі Луческу, Разван, який нині очолює грецький ПАОК.

Нагадаємо, що Аль-Айн втратив шанси на чемпіонство за тур до завершення першості – Аль-Ахлі Дубай має кращі показники в особистих зустрічах.

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